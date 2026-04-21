RCB playoff scenario 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಸದ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು 10 ತಂಡಗಳು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Playoffs ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲು RCB ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು?.
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 4ನೇ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು 6, 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಇನ್ನು 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತತ ಗೆಲುವು ಒಲಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತವರಿನ ಮೈದಾನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವಾಗಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಸಾಕು. ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ತನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ಯ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.