2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬರುವ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬ್) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ 105 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್, ಕೇವಲ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಟ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ತಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಇದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್, ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 45 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.