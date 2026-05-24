Bhuvneshwar Kumar: ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಗಜ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಗಿಂತಲೂ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪೇಸರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2025 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂಥಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭುವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎಂದರೆ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಆಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳ ಪೈಕಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪೇಸರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಏಂಜೆಲೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.