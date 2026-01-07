ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ಎನಿಸಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥಲ್ 162 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿರೋ ಅವರು 15 ಫೋರ್ಗಳಿಂದ 142 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೋಬ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜೋ ರೂಟ್ 160 ರನ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 84 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ತಂಡ 384 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಅಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 163, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ 138 ರನ್ಗಳಿಂದ 567 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಸಿಸ್ 183 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥಲ್ 142 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು 42 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 302 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಾಕೋಬ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ.