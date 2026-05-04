2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 168.33 ರಷ್ಟು ಇದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆ 3 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ತವರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆರಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗುಣ ಪಡಿಸಲು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿರುವ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು 202 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 168.33. ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಅಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಶತಕದ ಅಂಚಿಗಂತೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.