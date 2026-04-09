RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

RCB star player Tim David net worth: RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳಲ್ಲದೆ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ 250 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡಲು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಟಿ20 ಫಿನಿಶರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. IPL 2026ರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿರು ಬೌಂಡರಿಗಳಲ್ಲದೆ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಸಖತ್ ಶೈನ್ ಆದರು.
2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅಂದಾಜು ₹35 - ₹50 ಕೋಟಿ ($4 - $6 ಮಿಲಿಯನ್)ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿ20 ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ₹8.25 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು 2024ರವರೆಗೆ ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2025 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು ಈ ಬಾರಿಯ IPL ಸೀಸನ್ಗೂ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ IPLನ ಐದು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹28-30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಲೀಗ್ ಗಳಿಕೆಗಳಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) (ಹೊಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ನಂತಹ ಲೀಗ್ಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.