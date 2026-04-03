RCB ಆಟಗಾರನ ಬಿಂದಾಸ್‌ ಲೈಫ್‌ನ ಎಂಜಾಯ್‌ಮೆಂಟ್.. IPL ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ..

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌, ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌, ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌, ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌, ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.
 
ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದ ವ್ಲಾಗರ್‌ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೇನ್ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು., ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು.  

ಯಶ್ ದಯಾಳ್‌, ಶ್ವೇತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.   

ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡೀರ್ ಅವರು ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ, ರೀಲ್ಸ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಶ್ವೇತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು, ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೆ.   

ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಯಶ್ ದಯಾಳ್‌ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಎದುರಿಸುವಾಗ  ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ಗೆ ತನಗಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.   

ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳು ಇರುವಾಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ.      

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುವ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್.‌ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್‌ಗೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಹಳದಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Next Gallery

IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?