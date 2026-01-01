English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?

ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಫೋಟೋಸ್‌ ಅನ್ನ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ.
 
1 /5

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

2 /5

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ರಜತ್‌ ದಿಲ್‌ ಸಿಂಬಲ್‌ ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

3 /5

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

4 /5

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲರ್‌ ರಾಧ ಯಾದವ್‌ ಈ ಸಲ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ರಾಧ ಯಾದವ್‌ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 

5 /5

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಯಾವುದೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Next Gallery

ಜನವರಿ 2ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ