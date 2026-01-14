IPL ಸೀಸನ್ 19ರಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ..ಅನ್ನೋ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..
ಹೌದು, RCB ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ RCB ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕೇರಿತ್ತು ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹನ್ನೋಂದು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಸಂತಸ ತುಂಬಿದ ಕರುನಾಡು ಸೂತದ ಛಾಯೇ ಮೂಡಿತ್ತು..
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕೇರಿತ್ತು ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹನ್ನೋಂದು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಸಂತಸ ತುಂಬಿದ ಕರುನಾಡು ಸೂತದ ಛಾಯೇ ಮೂಡಿತ್ತು..
ಈ ದುರಂತವನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಯ್ಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು..ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಅಂದರೆ RCB ಹೋಮ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೇ ನಿಷೇಧ ತೆರವಾದರೆ RCB ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಚಂಡೀಗಢದ ರಾಯ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.