IPL ಸೀಸನ್‌ 19ರಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಟೀಮ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ..ಅನ್ನೋ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..

ಹೌದು, RCB ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಎರಡು ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ RCB ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಡೌಟ್  ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..  

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ  ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕೇರಿತ್ತು ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹನ್ನೋಂದು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಸಂತಸ ತುಂಬಿದ ಕರುನಾಡು ಸೂತದ ಛಾಯೇ ಮೂಡಿತ್ತು.. 

ಈ ದುರಂತವನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಯ್ಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು..ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಅಂದರೆ RCB  ಹೋಮ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನವಿ‌ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಯ್​ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೇ ನಿಷೇಧ ತೆರವಾದರೆ RCB ಪಂದ್ಯ  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. 

ಇದೆಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಹೋಮ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನ ಚಂಡೀಗಢದ ರಾಯ್​ಪುರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

