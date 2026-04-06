RCB vs CSK; ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಬಾಲ್.. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

RCB Tim David hits 106-meter six: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರನ್ಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಾರಿಸಿರೋ ಬಾಲ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೆಂಡು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 106 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾಲ್ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಆಚೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೋ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು, 6, 6, 4, 6, 6, 6 ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?.
ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯುವಕರು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ರನ್ಗಳು 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.