ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 11, 2026, 02:25 PM IST|Updated: May 11, 2026, 02:25 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ರಣ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜಯ ಪಡೆದಿದ್ದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.   

ಮುಂಬೈನ ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಚೀಯರ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್‌ನ ಅದೊಂದು ಸನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ‌ ಕೈಬೆರಳಿನ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಈ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಹಂತ 1 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 15% ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಂಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.  

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರವ್ಯ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಬಳಕೆಗೆ (use of an audible obscenity during a match) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.3 ಅನ್ನು ಆಂಡಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17.2 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ 4ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜತೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

