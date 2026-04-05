RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವುದು.. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

RCB vs CSK big score match in ipl history: 2026ರ IPL ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ RCB, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ರಣ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲೇಬೇಕು. ತವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಗ್ ಎನ್ನುವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ತಂಡವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳು ಈವರೆಗೆ 35 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇಂತಹ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ CSK ಕೇವಲ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 226 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಅಂದು ಡಿವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ 83, ಶಿವಂ ದುಬೆ 52 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತ್. ಫ್ಲಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ 62 ಮತ್ತು ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 76 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊನೆಗೆ 218 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತು.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 2022ರಲ್ಲಿ ನವೀ ಮುಂಬೈನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 216 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಈವರೆಗೂ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.