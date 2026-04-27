RCBಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಔಟ್..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

RcB vs dc IPL 2026: IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು, RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಣಾಹಣಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ಧಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 33.67 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 168.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕೇವಲ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಐದು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.