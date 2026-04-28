ಶಿಖರವೇರಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. RCB vs DC Stats, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: Apr 28, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Apr 28, 2026, 02:24 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಈ ಸೀಸನ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ RCB ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, DC ಬೇಡವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 
RCB VS DC ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಓವರ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. 81 ಬಾಲ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 75 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಸೆತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ.  

ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 100 ರನ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ 11 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ತಂಡ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗೆ 8 ಸಲ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 2 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.    

75 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 138 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದಂತಹ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಗಳು ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 125 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು.  

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ 2.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 3.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಟೀಮ್ ಎನ್ನುವ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.   

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ರನ್‌ಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಮೊದಲು 2011ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಚ್ಚಿ ತಂಡ 11 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತಲಾ 7 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರನ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು.   

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 14 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 14 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು.  

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 9,012 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ‌ ಎಂದು ಶಿಖರವೇರಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7,183ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಜೊತೆ 1,172 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

