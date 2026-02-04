ಇತಿಹಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ RCB ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಕ್ಕಾ.. ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಡೆಲ್ಲಿ!

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನ ಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ಯುವತಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯೇ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿತ್ತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಯುವತಿಯರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಾರಥ್ಯದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚು ಈಗಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ.
2024ರ ಡಬ್ಲಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 113 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದರು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಈ ಎರಡರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.
2026ರ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಐದು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಪಂಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು, ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನೇರ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೋತು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು.
ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಾಬಲವಾಗಿವೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯಿಭವವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಡಿನ ಸಮರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.