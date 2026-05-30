RCB vs GT, IPL 2026 Trophy: ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿಲ್ ಪಡೆ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ RCB ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 16 ಬಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಅನ್ನು ಆಡುವ ತಂಡಗಳು 15 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಗೆದ್ದ ತಂಡವು 12 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದೇ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟು 2023ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು 2025ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಾರಾ?.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ದಾಖಲೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೇ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಲಿದೆ.
IPL 2026 ಫೈನಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯ ನಡುವೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು RCB ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.