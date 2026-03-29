Smriti Mandhana, Anushka Sharma, Ananya Birla photos: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬೇಸರಗೊಂಡರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನಕ್ಕರು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಐಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅನನ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಇದು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಮರೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿನ್ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯಂತೆ ಹಾರಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಹಿಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.