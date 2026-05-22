SRH ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ.. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ RCB ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 22, 2026, 04:27 PM IST|Updated: May 22, 2026, 04:27 PM IST
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.  

ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಲಭವಲ್ಲ.  

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ 11 ಅಥವಾ 11.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು 11.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಆರ್‌ಸಿಬಿ 162ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ, 89 ರನ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 229 ರಿಂದ 253 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 180 ರನ್‌ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 86 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, 85 ರನ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ.   

SRH ಟಾಪ್ 2 ಅರ್ಹತಾ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. RCB ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, SRH ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ 11.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

