ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 
 
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಯುವತಿಯರು 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಲಾರೆನ್‌ ಬೆಲ್‌ ಮಹತ್ವದವಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಈ ಆಟಗಾರರ್ತಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದರು. ಅಂದರೆ 19 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ.   

ಲಾರೆನ್‌ ಬೆಲ್‌ ಬೆಲ್‌ ಯಾವುದೇ ರನ್‌ ನೀಡದೇ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ ಮೆಡಿನ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. 3ನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್‌ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಕೇವಲ 14 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.      

ಇನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಎರೆದರು. ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸ್ಕೀವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌, ನಿಕೊಲೊ ಕ್ಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜನ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತೆಪ್ಪದಾರು.      

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 6, 4, 6, 4 ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕ್ಲರ್ಕ್‌, 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದುಅಲ್ಲದೇ 7 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.      

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ 63 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.      

