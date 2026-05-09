RCB ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ಗೆ ಯಂಗ್‌ ಗನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಡ್ತಾರಾ?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 09, 2026, 05:07 PM IST|Updated: May 09, 2026, 05:07 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಇನ್ನು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.    
1/10

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರು ತಂಡಗಳು ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಫೇವರಿಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

2/10

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.  

3/10

ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾದ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈಗ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ.   

4/10

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು.‌   

5/10

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

6/10

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಈ ಮೂವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

7/10

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.   

8/10

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೂ, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

9/10

ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು.   

10/10

ಐಪಿಎಲ್‌ನ 54ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೇ 10 ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.     

