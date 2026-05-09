2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರು ತಂಡಗಳು ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಫೇವರಿಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾದ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಆಟಗಾರ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಮೂವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು.
ಐಪಿಎಲ್ನ 54ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೇ 10 ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.