ಕೆಲವರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

henna allergy: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಿಂದಾಗುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯಾ..
ಇದು ಸರಳ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಡಾ. ಸಾಹ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತುರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ತುರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುದ್ಧ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೈನಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಗೋರಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಗೋರಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕವೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಫೆನಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಬೆಂಜೀನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ನಿಕಲ್, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಸೈನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಸೈನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎಮೋಲಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೋರಂಟಿ vs ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೋರಂಟಿ: ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೋರಂಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಅಥವಾ ಮಂದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೋರಂಟಿ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೋರಂಟಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋರಂಟಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅದರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೋರಂಟಿ ಮಣ್ಣಿನ-ಹುಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೋರಂಟಿ ಬಲವಾದ ಬ್ಲೀಚ್ ತರಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.