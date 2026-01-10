ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ʻಈʼ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೊರಹಾಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ..

Gold extraction: ನಾವು ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲು ದುಬಾರಿ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Gold extraction: ಹಳೆಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ (ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 98.2 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 93.4 ಪ್ರತಿಶತ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ US$72. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ $1,455, ಇಂದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಾದ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,472 ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ, ಈ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.