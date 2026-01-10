English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ʻಈʼ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೊರಹಾಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ..

ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ʻಈʼ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೊರಹಾಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ..

Gold extraction: ನಾವು ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲು ದುಬಾರಿ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /6

Gold extraction: ಹಳೆಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಕಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ (ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.  

2 /6

ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು.  

3 /6

ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 98.2 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 93.4 ಪ್ರತಿಶತ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.   

4 /6

10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ US$72. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ $1,455, ಇಂದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಾದ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,472 ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.  

5 /6

ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಇದೀಗ, ಈ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.  

E-waste recycling Gold extraction technology Chinese e-waste solution Valuable metal recovery Sustainable e-waste management Urban mining gold ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಚೀನೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ E-Waste Gold Rush

Next Gallery

ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ