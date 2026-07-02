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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST

Red alert for Udupi Dakshina Kannada: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಿನ್ನಲೆ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ನಡೆಯೂ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೇಜುಗಳು ಮುಂದಾಗಿದೆ.  
 

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ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರವಾದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.  

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ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್‌ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನವಿಡಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

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ಇನ್ನೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.   

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ಹಾಗಾಗಿ ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ  ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

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ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪಲು ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
Rain Alert
weather report
Weather update
ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌

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