Rekha: ನಟಿ ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ತನಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟ ಯಾರು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ರೇಖಾ. 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೇಖಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರಿಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟನೊಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಆ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದರಯ.
ಈ ಚಿತ್ರ 'ಖಿಲಾಡಿಯೋಂ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನೇಕ ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ರೇಖಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಂಪಲ್ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರೇಖಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರೇಖಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೂ ಟಿ ರೇಖಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಖಿಲಾಡಿಯೋಂ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 25.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.