  • ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಮಿಯ ನೋಡುವ ಹಂಬಲ.. ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸಿದ ಹೃದಯ! ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Rekha-Amitabh Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ..  
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರದ್ದು. ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು..   

ಹೌದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.  

ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೇಖಾಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ರೇಖಾ ಫರ್ಜಾನಾ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರೇಖಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯಿತು.  

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.   

ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ಹೊರಬಂದಳು. ಆದರೆ, ರೇಖಾ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ..   

