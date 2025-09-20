"ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಆನಂದಿಸಬೇಕು".. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Rekha Bold Comments: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?
Actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ನಟಿ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೇಖಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೇಖಾ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯಾಸಿರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬರೆದಿರುವ ರೇಖಾ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ನಟಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಟಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು.
"ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದೆ ಆತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ."
"ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಪಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಲೈಂಗಿಕತೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಅಸಂಬದ್ಧ."
"ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬತ್ತರ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಸುಂದರಿ ರೇಖಾ. ಆಗ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಯುವಕರ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ರೇಖಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಆ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರೇಖಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ರೇಖಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ರೇಖಾ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.