ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ರೇಖಾ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನ! ಬಯಸಿದವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಂದರಿಗಾಗಿತ್ತು ಆಘಾತ

Rekha Loves Married Actor: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಫಲ ಪ್ರೇಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
Rekha Loves Married Actor: ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನಸಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈ ನಟನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಆತ ವಿವಾಹಿತ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಅವರು ವಿವಾಹಿತ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಆ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು.
71 ವರ್ಷದ ರೇಖಾಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ರೇಖಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜೀತೇಂದ್ರ. ಅವರೇ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ. "ಏಕ್ ಬೆಚಾರ" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಜೀತೇಂದ್ರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದನ ಮುಂದೆ ರೇಖಾಳನ್ನು "ಟೈಮ್ ಪಾಸ್" ಎಂದು ಕರೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ರೇಖಾಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ರೇಖಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನಟ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ವಿನೋದ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರೇಖಾಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ನಟನ ತಾಯಿ ರೇಖಾಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ, ವಿನೋದ್ ರೇಖಾಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.