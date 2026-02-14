ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ರೇಖಾ!

Actress Rekha Vedavyas: ‘ಹುಚ್ಚ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Actress Rekha Vedavyas: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಚಿತ್ರ’ ರೇಖಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದರು. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ರೇಖಾ, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು, 2012ರ ನಂತರ ಹಠಾತ್ವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ರೇಖಾ, ಬಳಿಕ ‘ಚಿತ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ‘ಚಿತ್ರ ರೇಖಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ತೆಲುಗಿನ ʼಆನಂದಂʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಖಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಸರಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಖಾ, “ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.