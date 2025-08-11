ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

Home Remedies For Grey Hair in Kannada: ಕೂದಲು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಪ್ಪ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರಿಬೇವು: ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 1 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.ಅದನ್ನು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೀ ಪೌಡರ್: ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಚಹಾವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಚಹಾ ನೀರನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೂದು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ.
ದಾಸವಾಳ: ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮರುದಿನ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಗೋರಂಟಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬಹುದು.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ: ಆಮ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಆಮ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನಂತರ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಲೋವೆರಾ: ಅಲೋವೆರಾವು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.