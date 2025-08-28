ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೆ! ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ

Pitru Dosh: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ, ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಪಿತೃದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ನಡುವಿನ 15-16 ದಿನಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತಡೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ, ಫೋಟೋ ಹರಿದಿದ್ದರೆ/ ಮುಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಅವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ.
ತೂತಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನೆನಪಿನಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದುರದೃಷ್ಟ ಹೆಗೆಲೇರುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿಸಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ಸಮಯ ಸೂಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ-ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟ/ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಾಡಿ.
ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.