ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿದೆಡ್ಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ

Renu desai warning: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.. ಆದರೆ ರೇಣು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಣು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪವನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗಂಡ ಅಥವಾ ತಂದೆಗಿಂತ ಅಧೀನರಾಗಿ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಓದಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ರೇಣು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ತನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ರೇಣು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.