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ದರ್ಶನ್‌ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಢವಢವ!.. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:11 AM IST

Renukaswamy-Darshan Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ  (Chithradurga Renukaswamy Case)  ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್‌(darshan)  ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 
 

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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ  (Chithradurga Renukaswamy Case)  ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಾಗಿ ಪ್ರದೋಶ್  (Pradosh) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್‌(darshan)  ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.   

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ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮಪತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್‌ (SPP Prasanna Kumar)ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.   

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ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಮನವಿಗೆ ದರ್ಶನ್‌ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ  ಪ್ರದೋಶ್‌ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಡವೆಂದಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇತ್ತ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ.ದಿವಾಕರ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರದೋಶ್ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಪಾಟೀಸವಾಲಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇನ್ನೂ ಪ್ರದೋಶ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಪ್ರದೋಷ್‌ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಹಕ್ಕುಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರದೋಶ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ  ಆದೇಶದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದೋಶ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ 19ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, 59ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

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