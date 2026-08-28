/ ದರ್ಶನ್‌ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಢವಢವ!.. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ

Renukaswamy-Darshan Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ (Chithradurga Renukaswamy Case) ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್(darshan) ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ (Chithradurga Renukaswamy Case) ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಾಗಿ ಪ್ರದೋಶ್ (Pradosh) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್(darshan) ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮಪತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ (SPP Prasanna Kumar)ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮನವಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದೋಶ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಡವೆಂದಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ.ದಿವಾಕರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರದೋಶ್ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಪಾಟೀಸವಾಲಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರದೋಶ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಪ್ರದೋಷ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಹಕ್ಕುಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರದೋಶ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದೇಶದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದೋಶ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ 19ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, 59ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.