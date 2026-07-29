/Actor Darshan: ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್‌? ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Darshan-Dhanveer Gowda: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಧನ್ವೀರ್ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಧನ್ವೀರ್ ದಿಢೀರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Renukawamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Murder Case) ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (Actor Darshan) ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲುವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ (Actor Dhanveer Gowda) ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಧನ್ವೀರ್ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಧನ್ವೀರ್ ದಿಢೀರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಧನ್ವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದರ್ಶನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧನ್ವೀರ್ "ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟ್! ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧನ್ವೀರ್ ಹಾಕಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಶನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಧನ್ವೀರ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ " 'ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ.. ಅದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ..' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಲವು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು? ಇಬ್ಬರೂ (ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ) ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂಬುದರ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ, ಧನ್ವೀರ್ ಬಳಸಿರುವ ಹಾಡುಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆ, ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.