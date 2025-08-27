500 rupees note ban : 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧವಾಗಲಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2025 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ 75% ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 500 ಮತ್ತು 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 500 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 75% ಎಟಿಎಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಿಂದ ₹100 ಅಥವಾ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 90% ಎಟಿಎಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಿಂದ ₹100 ಅಥವಾ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.