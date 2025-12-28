ಭಾರತೀಯರಾದರೂ ದೇಶದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಕು ಅನುಮತಿ

Restricted Places: ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ.
Restricted Places: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್’ (ILP) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಎಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತವಾಂಗ್, ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿ, ನಾಮದಫಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತೀಯರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಕೊಹಿಮಾ ನಗರ ಅಥವಾ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐಎಲ್ಪಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಭಾರತೀಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುವ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 2025ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐಎಲ್ಪಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಂಫಾಲ್, ಲೋಕ್ಟಕ್ ಸರೋವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಶೀಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಉತ್ತರ–ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಂಡಮಾನ್–ನಿಕೋಬಾರ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.