ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

Retirement age: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯುಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿವೇಶನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ನಡುವೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ರಜೆ ನಗದು, ಅಂತಿಮ GPF, ಪಿಂಚಣಿ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮರು-ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೆಷನ್ವಾರು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಲು ಬಯಸದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿನಂತಿಗಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.