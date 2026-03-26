Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!

Rice Water Benefits in Kannada: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೆಂದೂ ಈ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವೂ ಹೌದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವೆಂದೂ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಎಂದರೆ ರೈಸ್‌ ವಾಟರ್‌ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಎಂದರೆ ರೈಸ್‌ ವಾಟರ್‌ನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸನ್‌ ಬರ್ನ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಿಂದ ಫೇಸ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇಮೆಸಿಟೊಲ್‌ ಕೂದಲ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕೂದಲು ಕಟ್‌ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.   

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಉದರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರೈಸ್‌ ವಾಟರ್‌ನಿಂದ ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. 

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

