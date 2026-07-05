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ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

Written ByYashaswini V
Published: Jul 05, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:33 AM IST

Rice Water For White Hair: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ವೇಸ್ಟ್‌ ಎಂದು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.

Rice water for White Hair1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

Rice water for White Hair2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಹೌದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರೇ ಸಾಕು. 

Rice water for White Hair3/6

ಕೂದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. 

Rice water for White Hair4/6

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Rice water for White Hair5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

Rice water for White Hair6/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

TAGS:
Rice Water
rice water for hair
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Gray Hair Remedies
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