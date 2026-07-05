/ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

Rice Water For White Hair: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರೇ ಸಾಕು.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
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