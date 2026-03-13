ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು!

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಹಣ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಮೊನಾಕೊ ಯುರೋಪಿನ ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಈ ದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 100 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಮನೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊನಾಕೊ ಪ್ರದೇಶವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೊನಾಕೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಮತ್ತು ಲಾರ್ವೊಟ್ಟೊ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.