ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಸಚಿನ್‌,ಧೋನಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

Richest indian cricketer: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಆದ್ರೀಗ ಇವರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ.
ಜಡೇಜಾ ನಂಬರ್ ಒನ್.. ಆ ಜಡೇಜಾ ಯಾರು ಅಂರಾ ನೋಡ್ತಿರಾ ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ₹1450 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ರಾಜ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಜಾಮ್ನಗರ ರಾಜಮನೆತನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು ₹1400 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಚಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1060 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1050 ಕೋಟಿ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ A+ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ ₹18 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹291 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ₹265 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರುದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹160-260 ಕೋಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ₹215 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಗಳಿಕೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸುಮಾರು ₹214 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ A+ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ:ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಹೀರೋಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು.ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ.