  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಸಚಿನ್‌,ಧೋನಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

Richest indian cricketer: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಆದ್ರೀಗ ಇವರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ.
 
1 /12

ಜಡೇಜಾ ನಂಬರ್ ಒನ್.. ಆ ಜಡೇಜಾ ಯಾರು ಅಂರಾ ನೋಡ್ತಿರಾ ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ₹1450 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ರಾಜ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಜಾಮ್‌ನಗರ ರಾಜಮನೆತನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.  

2 /12

ಸುಮಾರು ₹1400 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಚಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

3 /12

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1060 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

4 /12

ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1050 ಕೋಟಿ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ A+ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ ₹18 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.  

5 /12

ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

6 /12

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹291 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.  

7 /12

ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ₹265 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.  

8 /12

ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರುದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿ  ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹160-260 ಕೋಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.  

9 /12

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ₹215 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಗಳಿಕೆ.  

10 /12

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸುಮಾರು ₹214 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ A+ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

11 /12

ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ:ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

12 /12

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಹೀರೋಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು.ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ.  

