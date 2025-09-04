"ಅವಳು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನಾರುತ್ತಿದೆ.. ನಿನಗೆ ನಾನು ಮುತ್ತಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಳು.. ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!

Rishi Kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Rishi Kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಟರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಾರೆಯರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್.
ನೀತು ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆ ವಿಷಯ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುಟ್ಟಿತು, ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಹೇಳಲಾಗದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ತುಂಬಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, 'ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ತಂದೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 1952 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
1970 ರ 'ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ 150 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಬಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ದೋ ದೂನಿ ಚಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಕಪೂರ್ & ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2020 ರಂದು, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.