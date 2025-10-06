English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಲೇಬಾರದು! ದರಿದ್ರ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದು

ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ  ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. 
1 /7

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ,ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.

2 /7

ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಗಟೀವ್ ಎನರ್ಜಿ ನುಗ್ಗಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. 

3 /7

ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ತೋರುವ ಅಗೌರವ. 

4 /7

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.  ಇದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

5 /7

ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /7

ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯಮನ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

7 /7

ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Footwear Foot wear direction Best Direction goodluck Vastu

Next Gallery

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 13,800 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!