ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ.. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! 

Gold Rate drop: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
 
ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು 1,800 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 7,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇಂದು 3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ..    

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,860 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,24,150 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,22,290 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,12,100 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,13,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,390 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 93,110 ರೂ.ಗಳಿಂದ 91,720 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.    

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳುಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 303 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,20,796 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 0.07 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 104 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,46,428 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.   

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4000 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 3970 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 49.57 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 50 ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.    

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,900 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು.    

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಧನ್ತೇರಸ್. ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.    

