ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ..! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಷಾ ಹೇಳಿಕೆ

Risha Gowda on Gilli Nata : ವೈರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಂದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ರಘು ಮ್ಯೂಟಂಟ್, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಧ್ರುವಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಹ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರ ಹೊಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ರಿಷಾ ಗೌಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ.. ಗಿಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಿಷಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದೀಗ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಬಹಳ ಜನರು ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..