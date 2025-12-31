Rishab shetty family goa trip for news year : ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಾದ ಕಡೆ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ..
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಅವರು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂಬದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
