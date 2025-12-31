English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ..!

Rishab shetty family goa trip for news year : ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್‌ನ ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಾದ ಕಡೆ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ.. 
1 /5

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಅವರು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.

2 /5

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

3 /5

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಯಾಚ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

4 /5

ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂಬದ ಹಿಡಿದು  ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

5 /5

