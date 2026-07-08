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ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ Birthday ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು!.. 3 ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ Rishab Shetty

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:17 PM IST

Rishab shetty secrets reavel: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ (Rishab shetty) ಅವರು ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಗಾಸಿಪ್‌ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  
 

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ನಿನ್ನೆ( ಜುಲೈ 7)  ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ (Rishab shetty) ಅವರು ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.  

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ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂಧು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.   

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ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತ ಬಂದು ಈಗ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ರು ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ , ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್‌ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.  

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ಈಗ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು, ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೃತ್ರಿ ಮೂವೀಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗುವಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು..ಇದಕ್ಕೆ  ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇನ್ನೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯೂ  ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಿನಿಮಾ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಂತಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

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