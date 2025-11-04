ರಕ್ಷಿತ್‌, ರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್‌ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

Rishabh Shetty on Kantara 1 : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಹ ಒಂದು. ಕಾಂತಾರ ಸಿಕ್ವೇಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಕಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, “ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇತರ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನಟ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿದಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2 ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳನ್ನು ದೇಗುವನ್ನಾಗಿಸಿದರು.