ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?

ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಪಾತ್ರಗಳ ವೈಭವ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಮೂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರವೂ ನನ್ನ ನಟರ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಪಡೆದಾಗ ಕಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ ಇದು.
ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂತಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿವೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಮೋಘವಾದ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು.