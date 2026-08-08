/ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಬೇಡ, ಹಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ.. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ CMಗೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

Rishabh Pant Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗನಾದ ನಾನು, ನನ್ನ ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸುಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದಿ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಪಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.