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ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಬೇಡ, ಹಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ.. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ CMಗೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Aug 08, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:47 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Rishabh Pant Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲೋಕಲ್‌ ಹುಡುಗನಾದ ನಾನು, ನನ್ನ ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸುಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದಿ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಪಂತ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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