/ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌.. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Rishabh Pant paid income tax: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನೇಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ, ಆಟಗಾರರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 23 ಕೋಟಿ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಂದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿಯಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅವರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಅಡಿಡಾಸ್, ಡ್ರೀಮ್11, ಬೋಟ್, ನಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮೆ ನಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 15 ರಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಜಾಕಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.